Endless Love, le anticipazioni del 9 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nella puntata in onda martedì 9 aprile, Leyla consiglia a Kemal di dimenticare l'amore per Nihan e gli attriti con Emir, ma Kemal non le dà ascolto ed è intenzionato a proteggere quello che gli è più caro dagli attacchi di Emir. Zeynep non è più in punizione e può uscire di casa per recarsi al tirocinio all'asilo. Qui scopre che Emir ha fatto una donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi della struttura. Zeynep è sorpresa ma, poco dopo, Nihan la avverte di stare lontana da Emir poiché l'uomo nutre sospetti sulla vecchia relazione tra lei e Kemal. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

