Nel corso della puntata di giovedì 23 luglio di Morning News interviene in diretta Stefano Marcolini, l'avvocato di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour che il 17 luglio 2026 si è costituito presso il carcere di Bollate dopo che la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna per aver ucciso due rapinatori. Il leale torna a parlare in trasmissione dopo che la richiesta di differimento della pena è stata rigettata. "Ho sentito Mario Roggero telefonicamente ieri, prima delle notizie giornalistiche, e complessivamente sta bene. - dice Marcolini in merito alle condizioni del suo assistito - Oggi, dopo il collegamento con voi, andrò a Bollate a trovarlo e a portargli per iscritto i provvedimenti, a parlare con lui e a concordare la futura strategia".