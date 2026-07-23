Nel corso della puntata di giovedì 23 luglio di Morning News interviene in diretta Stefano Marcolini, l'avvocato di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour che il 17 luglio 2026 si è costituito presso il carcere di Bollate dopo che la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna per aver ucciso due rapinatori. Il leale torna a parlare in trasmissione dopo che la richiesta di differimento della pena è stata rigettata. "Ho sentito Mario Roggero telefonicamente ieri, prima delle notizie giornalistiche, e complessivamente sta bene. - dice Marcolini in merito alle condizioni del suo assistito - Oggi, dopo il collegamento con voi, andrò a Bollate a trovarlo e a portargli per iscritto i provvedimenti, a parlare con lui e a concordare la futura strategia".
Nel corso del suo intervento, l'avvocato di Mario Roggero affronta anche il discusso tema del risarcimento che il gioielliere è stato chiamato a dare alle famiglie dei due rapinatori uccisi: "In questi giorni si è detto tanto, anche sulla questione risarcimenti. Io tengo a dire che Mario Roggero 300mila euro li ha dati spontaneamente alle parti civili nell'udienza preliminare. Al netto delle somme che poi è stato condannato a dare, 300mila euro li aveva dati spontaneamente, ne restano ancora 480mila".
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