Endless Love, le anticipazioni dell'8 maggio

Nella puntata in onda mercoledì 8 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Onder incarica Zehir di rintracciare il criminale per risalire al mandante dell'aggressione. Salih, depresso e ubriaco, va a trovare Kemal: non riesce ad accettare l'idea di aver perso Zeynep.

Tufan mette Emir a parte delle sue interessanti scoperte: il cognome di Leyla è Acemzade, e lei è la sorella di Vildan. Nihan va a casa di Galip, per rimettere le chiavette USB nella cassaforte, ma Emir la segue e la coglie in flagrante. Dopo che Nihan ha ricollocato le chiavette USB nella cassaforte di Galip, Kemal, preoccupato, si precipita da lei, nonostante la sua ferita sia ancora in cattive condizioni. La ragazza gli spiega di aver compiuto quel gesto perché era l'unico modo per proteggerlo dai sospetti di Galip ed Emir.

Il giorno dopo, Asu e Nihan si incontrano davanti a casa di Kemal, dove sono andate per accertarsi che l'uomo stia bene. Kemal non è in casa, e ignora la telefonata di Nihan. Risponde invece a quella di Asu, che finge parte della conversazione. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

