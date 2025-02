La nuova puntata di Tradimento, andata in onda l'8 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Tradimento, la trama della puntata dell'8 febbraio

Sezai lascia di nascosto una lettera a Guzide, dove le descrive la vita che lei avrebbe potuto scegliere e avere, diversamente da quella piena di rimpianti avuta accanto a Tarik.

Guzide viene dimessa dall'ospedale, ma ritrova la sua casa devastata per mano di Burcu. Il sospetto ricade subito su Yesim, ma Tarik cerca di minimizzare. L'episodio spinge Guzide a mettere in discussione moltedelle sue scelte familiari, compresa quella di aver scelto Tarik anziché Sezai. Tarik non si mostra pentito delle sue azioni e minaccia Guzide di non mettersi contro Yesim.

Dopo aver scoperto la devastazione in casa della madre, Ozan affronta Yesim e Tarik, il quale difende a spada tratta la compagna, sostenendo la sua innocenza.

Dopo la pesante litigata col figlio, Tarik trova l'orologio sparito da casa di Guzide e capisce che Yesim gli ha mentito su tutto, così prende Oyku e se ne va.

