Il riassunto della puntata della serie turca Tradimento in onda nel pomeriggio di sabato 8 febbraio su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda sabato 8 febbraio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Guzide viene dimessa dall'ospedale, ma ritrova la sua casa devastata per mano di Burcu. Il sospetto ricade subito su Yesim, ma Tarik cerca di minimizzare e difende a spada tratta la compagna. Una volta tornato a casa, Tarik litiga pesantemente con Ozan a causa della devastazione della casa di Guzide. Poco dopo l'uomo trova l'orologio sparito da casa di Guzide e capisce che Yesim gli ha mentito su tutto.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 41 e 42 di Tradimento. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

