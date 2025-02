La prossima puntata di Tradimento andrà in onda domenica 9 febbraio in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Una nuova puntata di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda domenica 9 febbraio dalle 21:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento, le anticipazioni del 9 febbraio

Yesim seduce Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku, ma viene scoperta da Ozan, il quale, recatosi alla barca, riconosce le scarpe della donna.

Immediatamente, il ragazzo va dire tutto a suo padre, ma senza suscitare in lui il medesimo turbamento, poiché Tarik non crede alle sue parole.

Spinta dall'amica Selin, Oylum si presenta in accademia per fare un'audizione. Nonostante le migliori aspettative, però, tutti i suoi sogni vanno in frantumi quando la giuria le dice che non ha talento.

