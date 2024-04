Endless Love, le anticipazioni dell'8 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nella puntata in onda lunedì 8 aprile, Asu va a trovare Nihan nel suo studio per offrirle un nuovo progetto, dicendole che sarà l'occasione per diventare amiche e che la tensione tra loro forse è dovuta al suo rapporto con Kemal.

Tarik, dopo l'ennesima discussione con il padre, decide di seguire il suggerimento di Emir: cercherà un finanziatore per aprire un salone di barbiere finalmente suo e sarà proprio Emir a finanziarlo per legarlo sempre più a sè con l'obiettivo di trasformarlo in un'arma contro Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

