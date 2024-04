Endless Love, le anticipazioni del 4 aprile

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda giovedì 4 aprile su Canale 5

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nell'espisodio in onda giovedì 4 aprile, Leyla rivela a Kemal di sospettare che gli uomini di Emir lo stiano spiando. Kemal scopre che Leyla ha ragione e, dopo averli colti in flagrante, invia un video messaggio a Emir invitandolo a concentrarsi sul lavoro anziché farlo spiare.

Nihan decide di interrompere i lavori di decorazione nell'azienda di Kemal, e mentre si prepara ad andare via, ha un confronto acceso con Asu. Vildan scopre che Onder ha ricevuto una diffida da parte di Leyla per essersi avvicinato a casa sua, e lo aggredisce accusandolo di non aver mai dimenticato sua sorella Leyla.

Emir rivela a Tarik che sua sorella Zeynep è stata fermata e trattenuta dalla polizia insieme a suo cognato Ozan. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

