Endless Love, le anticipazioni del 20 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda sabato 20 aprile, Kemal mette alle strette Nihan e riesce a sapere che la ragazza è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan, ma Nihan non si lascia scappare nessuna ulteriore informazione e, anzi, chiede a Kemal di non farle ulteriori domande perché altrimenti la costringerebbe a mentirgli.

Kemal, stimolato e preoccupato da queste nuove informazioni, organizza subito un incontro con Salih per condividere la notizia e riflettere insieme sulla strategia migliore da mettere in atto.

Nihan, intanto, si incontra con Banu in quanto entrambe hanno ricevuto delle foto riguardanti la sera dell'omicidio di cui è stato accusato Ozan. Queste foto Nihan le mostra anche a Onder il quale le dice molto chiaramente che lui e Vildan sapevano che la sera dell'omicidio era presenteanche un'altra ragazza che, si presume, essere stata pagata da Emir per non parlare di quello che era successo e poi allontanata.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

