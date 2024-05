Endless Love, le anticipazioni del 18 maggio

Nella puntata di sabato 18 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal riceve in ufficio un abitante del villaggio, che gli comunica la sua resa: dopo essere stato picchiato e minacciato dagli uomini di Emir, ritira l'accusa, come tutti i suoi concittadini. Kemal, infuriato, va da Emir e scopre che il braccio armato del suo nemico è suo fratello Tarik. Lo affronta, ma Tarik non si lascia convincere: l'unico uomo da cui accetta ordini è Emir. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì a mezzanotte e il sabato alle 14.30.

