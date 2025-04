Eredità milionaria del mago di Arcella, la figlia: "Purtroppo lui ha seminato e io non ho raccolto"

Gloria Battista, la figlia del famoso "mago di Arcella" Antonio Battista, è intervenuta nuovamente a Pomeriggio Cinque per ricordare il padre e analizzare quanto accaduto in merito alla sua importante eredità, stimata intorno ai 25 milioni di euro. "Ho ricordi bellissimi finché non è stato male - racconta durante il collegamento della puntata in onda venerdì 25 aprile - L'amnesia senile gli è stata constatata nel 1994, però prima avevamo un rapporto bellissimo, di nascosto dalla seconda moglie". "Io da bambina ho avuto un rapporto splendido con mio padre, anche perché stavamo sempre insieme. Quando lui non lavorava ci dedicava tutto se stesso", ha aggiunto ancora, sostenendo poi di aver spesso accompagnato il padre in diverse trasmissioni televisive. Quindi, Gloria Battista si è soffermata sul ruolo del mago di Arcella nel mondo dello spettacolo, con tanti amici noti come Mario Merola, per poi focalizzarsi sul patrimonio lasciato dal mago e ricostruire la sua versione dei fatti. "Papà era generoso, ma io quando sono andata a prendere la mia parte di eredità l'ho trovata svuotata. Purtroppo lui ha seminato e io non ho raccolto, questo è il problema. Hanno raccolto i figli della seconda moglie perché lui ha ceduto tutti i beni a lei per evadere le tasse. Lei è morta dieci anni prima di lui e loro hanno fatto la successione", ha spiegato. "Quando ho chiesto a mia sorella Dov'è la mia parte?, non ho avuto risposte soddisfacenti", aveva invece raccontato a Pomeriggio Cinque durante la puntata di giovedì 24 aprile. La donna aveva inoltre aggiunto di aver avviato una battaglia legale.

