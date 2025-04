Eredità milionaria del mago di Arcella, la figlia: "Ho trovato il patrimonio svuotato"

Gloria Battista, figlia del mago di Arcella

Gloria Battista, figlia del “mago di Arcella” Antonio Battista, interviene a Pomeriggio Cinque per raccontare la sua versione dei fatti sulla controversa vicenda dell’eredità del padre, una somma stimata intorno ai 25 milioni di euro. "Il rapporto con papà era, direi, ottimo, ma nello stesso tempo mi arrabbiavo", afferma in diretta.

Battista avrebbe mantenuto per anni un rapporto nascosto con il padre: "Noi ci incontravamo di nascosto... noi stavamo anche 2 o 3 ore, tantissimo tempo, al telefono, però di nascosto. Lui non diceva assolutamente nulla. Io, come figlia, non c’ero". Un’esclusione che, secondo la donna, si sarebbe riflessa anche al momento della spartizione dell’eredità: “Quando è stato il momento di dover chiedere una parte del patrimonio, l’ho trovato svuotato”.

L’eredità contesa riguarderebbe, tra gli altri beni, il cosiddetto “Castello Bianco” e una seconda proprietà indicata come “la casetta”. Battista racconta: “Lui ha costruito questo castello, e costruendolo lui e la seconda moglie ci hanno aperto Immobili d’arte della Brianza”. E aggiunge: “Quando ho chiesto a mia sorella Dov’è la mia parte?, non ho avuto risposte soddisfacenti”.

Attualmente la vicenda sarebbe oggetto di due procedimenti giudiziari: in uno, due gradi di giudizio avrebbero dato ragione ai secondi figli; nell’altro, si attenderebbe il verdetto della Cassazione. Gloria, intanto, prosegue la sua battaglia legale: “Ho dovuto iniziare delle cause… è stato un calvario. Ho scoperto che nella separazione e poi nel divorzio, lui ha ceduto tutti i beni alla seconda moglie, per evadere le tasse”.