Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 19 al 25 aprile su Rete 4, Catalina e Pelayo decidono di ripartire da zero per ricostruire la loro relazione. Lorenzo mette in dubbio davanti a tutti che l'avvelenamento del conte sia stato un incidente, così Ayala rivela che i sintomi che ha provato potrebbero avere un'altra origine. Con un trucco, Jana permette a Manuel di scoprire che donna Pia è viva e che lei e don Romulo hanno mentito per proteggerla da Gregorio. Romulo coglie l'occasione per smascherare il segreto di Manuel, che chiede tempo. Dopo aver inizialmente preso tempo, Margarita prende una decisione definitiva a proposito del suo matrimonio con il conte. Mentre la servitù vive l'inaspettato ritorno a palazzo di Teresa, Cruz saluta Maria Antonia e prende le distanze da Alonso. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE