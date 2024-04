Endless Love, le anticipazioni del 18 aprile

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda giovedì 18 aprile su Canale 5

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda giovedì 18 aprile, Salih cerca di convincere il suo migliore amico a dimenticare Nihan, è convinto che non sia sincera, ma Kemal sente che la donna non mente: la sua amata ha sposato Emir sotto costrizione.

Onder e Vildan ricevono un atto giudiziario con la controffensiva di Leyla: la donna pretende di far valere il suo diritto a rilevare una quota della società della sorella. Banu rivela ad Emir di essere incinta, ma lui la costringe, minacciandola, ad abortire.

Zeynep e Salih si incontrano, lei lo rimprovera per aver deciso di chiedere la sua mano senza consultarla, lui l'implora di essere dolce: sta soffrendo troppo per la perdita della barca. Ozan non demorde e continua ad ossessionare Zeynep, che lo rifiuta.

Kemal minaccia Onder di rivelare i segreti del suo passato se non rinuncerà alla causa contro Leyla intentata insieme a Vildan. Onder cerca allora di convincere sua moglie, pur di proteggere i loro figli. Ma Vildan è determinatissima a procedere.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

