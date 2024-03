Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nelle puntate, in onda sabato 16 marzo, Kemal, tornato a Istanbul, partecipa alla riunione preliminare per la gara d'appalto ma, disgustato dall'assenza di etica professionale dei convenuti, abbandona la riunione.

Emir invita Banu alla festa sullo yacht: Nihan allora decide di lasciare la festa prima di lui, facendosi venire a prendere da un barchino. Durante il tragitto, Nihan cade in acqua e Kemal, vedendola dal porto, si butta e la salva per la seconda volta. Anche un ragazzo interviene per il salvataggio, e quando Nihan si ritrova di nuovo a bordo è confusa: non riesce a capire se ha visto Kemal o se l'ha solo sognato.

Sconvolta, prima telefona a Zeynep, poi immagina che sia andato a casa di Leyla e la chiama per chiedere informazioni. Kemal in effetti è lì: Leyla lo nasconde e accoglie la giovane infreddolita. Quando Nihan le confida di essere turbata all'idea del ritorno di Kemal, Leyla la invita a voltare pagina. Zeynep si mette in contatto con Salih per avere informazioni sul ritorno di suo fratello.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE