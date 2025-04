La seconda stagione di Maria Corleone andrà in onda da martedì 29 aprile in prima visione assoluta su Canale 5

La seconda stagione di Maria Corleone, con protagonista Rosa Diletta Rossi, andrà in onda a partire da martedì 29 aprile in prima serata alle 21.20 su Canale 5.

In questa nuova stagione, Maria si troverà al centro di situazioni critiche, coinvolta in un gioco di potere e vendetta che metterà in pericolo i suoi cari e tutto ciò per cui ha lavorato.

Tra sparatorie, tradimenti e alleanze pericolose, il destino della sua famiglia e della sua storia d'amore si farà sempre più incerto.

Scopriamo il cast e i personaggi della serie di Canale 5.

Maria Corleone 2, il cast e i personaggi

Rosa Diletta Rossi interpreta Maria Corleone, figlia del boss Don Luciano Corleone, una giovane donna che sogna di diventare stilista, ma che è costretta a fare i conti con l'eredità mafiosa della sua famiglia.

L'attrice inizia la sua carriera in televisione nel 2010 con la miniserie Mia madre di Ricky Tognazzi e lavora nelle serie Che Dio ci aiuti, Suburra – La serie e Nero a metà.

Alessandro Fella è il PM Luca Spada, ex compagno di Maria e padre del piccolo Giovannino. Già protagonista sul piccolo e grande schermo, in questa fiction interpreta un uomo in bilico tra il suo amore per la giustizia e quello per una donna come Maria, che fatica a tagliare i ponti con la sua famiglia.

Don Luciano Corleone è interpretato da Fortunato Cerlino, già noto per la parte di Pietro Savastano in Gomorra - La serie.

Stefano Corleone e Sandra Corleone sono i fratelli di Maria, interpretati rispettivamente da Vittorio Magazzù e Federica De Cola.

Fabrizio Ferracane, attore in diversi film e serie tv, veste i panni di un uomo d'affari spietato e cinico, Matteo Lombardo, un trafficante internazionale di rifiuti tossici che vuole tornare a Palermo per strappare il controllo del porto a Don Luciano Corleone.

Denise Tantucci è Beatrice Serra, un’affascinante imprenditrice che ruberà il cuore di Stefano.

Maria Corleone 2, quando va in onda

La seconda stagione di Maria Corleone, diretta da Mauro Mancini, sarà trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 a partire da martedì 29 aprile alle 21:20 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

