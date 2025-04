La nuova puntata di Tradimento, andata in onda in prima serata il 25 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 25 aprile

Yesim ammette di essersi offerta di aiutare Zuhal a rapire Can in ospedale in cambio di 500 dollari. La polizia, con tutta la famiglia Dicleli e Yenersoy, attende la telefonata dei rapitori che non tarda ad arrivare. Questi chiedono il pagamento del riscatto in cripto valute e poi comunicano l'indirizzo di dove si trova il bambino. Le famiglie giungono sul luogo indicato ma scoprono che il bambino non c'è.

A casa, però, li attende Yesim con in braccio il bambino e mente dicendo che quando era in ospedale per salutare Oylum, ha sentito una telefonata di Zuhal dove l'infermiera dichiarava che avrebbe rapito il bambino per ordine di Mualla. Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia biologica.

Tolga viene preso come ostaggio da Kahraman ma, sopraggiunto Oltan, viene liberato. Oltan rimprovera Tolga per aver provocato Kahraman e gli dice che è stata Selin ad avvertirlo, perché mentre lo stava seguendo, ha visto che veniva rapito. Il medico di Behram dice a Mualla che i pazienti comatosi potrebbero essere agevolati nel recupero dal contatto con i propri cari: allora la donna convince Kahraman a telefonare a Oylum per chiederle di portare il piccolo Can da Behram, ma la ragazza si rifiuta. Yesim si presenta fuori dall'ufficio di Tarik, chiedendo di vedere Oyku; indignata con l'uomo, prima pensa di minacciarlo mandandogli il video in cui si vede che lui uccide Korkmaz, ma subito dopo cancella il messaggio. Yesim e Ilknur vengono buttate fuori di casa da Mualla e devono trovare una sistemazione, ma Yesim perde il portafogli e non possono pagare una camera dove dormire.

