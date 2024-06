Nella puntata di domenica 16 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan, dopo la caduta dal balcone dell'hotel, si trova ancora in ospedale. I giornali dicono che ha tentato il suicidio e sparlano della sua vita privata, ma la donna non ha intenzione di dare adito ai pettegolezzi. Emir e Kemal si affrontano in miniera, nelle viscere della Terra: è una sfida verbale tra l'amore egoista e l'amore altruista, finché Emir non estrae una pistola. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.40.

