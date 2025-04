Il 26 aprile si sono svolti a San Pietro i funerali di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Circa 250mila i fedeli arrivati in Vaticano per l'ultimo saluto a Francesco, il Papa della gente. Altri 150mila fedeli hanno assistito lungo il percorso che ha condotto il feretro del Papa a Santa Maria Maggiore, dove Francesco è stato sepolto.

Tantissimi anche i leader mondiali e i reali presenti, tra loro: il principe William; Filippo VI, re di Spagna, insieme alla moglie Letizia; e Alberto di Monaco con la principessa Charlene.

Durante l'omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re ha ricordato gli insegnamenti lasciati da Bergoglio: "La Chiesa deve essere sempre una casa con una porta aperta per tutti, come ci ha insegnato Papa Francesco". E il suo impegno contro le guerre: "Papa Francesco ha alzato la sua voce implorando la pace invitando all’onestà trattativa per trovare le soluzioni possibili. La guerra, diceva sempre Papa Francesco, lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Sempre per tutti una tragica sconfitta".

Dopo il rito delle esequie, il feretro di Papa Francesco ha lasciato, tra lunghi applausi, il Vaticano per arrivare a Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio ha scelto di essere sepolto. Sulla sua tomba soltanto la scritta "Franciscus" nel segno della semplicità che ha contraddistinto il suo papato.