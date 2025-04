I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento andato in onda il 26 aprile su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda sabato 26 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yesim e Ilknur vanno a casa di Guzide e riescono a ottenere la sua ospitalità. Mualla viene a conoscenza dell'intenzione dei medici di dichiarare la morte celebrare per Behram e se la prende con Oylum. Dopo aver dato in escandescenze in ospedale, Mualla fa portare Behram a casa. Kahraman scopre che Zelis è andata a fare visita a Behram in terapia intensiva. Un flashback rivela cosa ha detto Zelis a Ozan tre settimane prima, ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza rivelano un'altra versione dei fatti.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 12 e 13 della seconda stagione di Tradimento. Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

