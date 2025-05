Roberta Capua, il figlio Leonardo si è diplomato

"Amore della mia vita, spicca il volo": con queste parole Roberta Capua annuncia sui social che suo figlio si è diplomato. Leonardo, 17 anni, ha concluso gli studi alla International School di Bologna.

Roberta Capua, 56 anni, è diventata mamma nel 2008. Leonardo è il suo unico figlio ed è nato dalla storia d'amore con Stefano Cassoli, sposato nel 2011. A Verissimo nel 2024, l'ex miss Italia aveva parlato per la prima volta della separazione dal marito: "È stata una pagina difficile e dolorosa che non avrei mai voluto scrivere. Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire insieme i progressi di nostro figlio Leonardo. Ma a un certo punto ti rendi conto che i valori e le priorità non sono gli stessi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare".

Nel 2022 sempre a Verissimo aveva parlato invece della decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a Leonardo: "È stata una scelta che ho potuto fare perché sono una donna fortunata. Venivo da una stagione di grande successo televisivo, ho potuto dire: 'Okay mi fermo'. Tante donne non possono fare questa scelta. Qualcuno mi ha anche criticata per questa decisione, ma io credo che sia una scelta personale. Io non ho rimpianti di nessun tipo".

