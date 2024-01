Roberta Capua: "Io e Stefano Cassoli ci siamo separati"

Roberta Capua parla per la prima volta a Verissimo della fine del suo matrimonio con Stefano Cassoli, che aveva sposato nel 2011 e da cui ha avuto il figlio Leonardo.

"La separazione è stata una pagina difficile e dolorosa che non avrei mai voluto scrivere", afferma Roberta Capua, che si è separata dal marito in un periodo già difficilissimo per lei, segnato dalla morte di entrambi i suoi genitori: "È arrivato in un momento in cui avrei avuto bisogno di una spalla su cui piangere".

Per Roberta Capua è stata una pagina di vita inattesa: "Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire insieme i progressi di nostro figlio Leonardo".

A proposito delle motivazioni che hanno portato alla fine del loro matrimonio: "A un certo punto ti rendi conto che i valori e le priorità non sono gli stessi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare".