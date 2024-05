Endless Love, le anticipazioni del 15 maggio

Nella puntata in onda mercoledì 15 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, nel momento in cui Zeynep sta per rivelare al fratello quello che le ha fatto Emir, riceve una telefonata da Asu che le consiglia di non dire niente, poiché in questo modo avrebbe solamente fatto il gioco di Emir. Hakki viene a sapere dell'accordo tra Asu ed Emir, e mette in guardia la nipote sul rischio di perdere Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì alle 23.45 e il sabato alle 14.30.

