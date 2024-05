Endless Love, le anticipazioni del 13 maggio

Nella puntata in onda lunedì 13 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Emir, in cerca di vendetta contro Kemal, raggiunge Zeynep al cinema e, dopo averle fatto vivere una serata da sogno permettendole di incontrare il suo idolo, l'attore Murat Boz, la convince a concedersi a lui. Soltanto dopo, le rivela di essere parte di un piano di vendetta contro suo fratello Kemal. La umilia infine facendole consegnare del denaro. Nel frattempo, Kemal, grazie ad un'intuizione avuta durante un colloquio con Zehir, decide di scavare nel luogo in cui dovrebbe trovarsi il cadavere della donna uccisa da Ozan, e scopre che la "tomba" è vuota. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

