Endless Love, le anticipazioni del 12 aprile

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda venerdì 12 aprile su Canale 5

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nell'episodio in onda venerdì 12 aprile, Salih mette da parte il suo orgoglio e si riavvicina a Zeynep. Quando la ragazza lo va a cercare sulla sua barca per scusarsi, lui sembra volerla perdonare e riallacciare i rapporti.

Kemal chiede agli esponenti delle maggiori aziende del settore di firmare un accordo col quale si impegnano a non entrare in affari con Emir, in caso quest'ultimo decidesse di annullare il contratto con la NYZ. Emir, che ha proprio questa intenzione, si trova così boicottato dagli industriali, che hanno firmato l'accordo.

Galip, quando viene a sapere della decisione sconsiderata del figlio di sciogliere la società con Kemal, va su tutte le furie e cerca di far ragionare Emir, spiegandogli che il rancore e la gelosia finiranno per distruggerlo. Inoltre, Emir ha intercettato un pacchetto inviato dal misterioso ricattatore, ma Galip se ne è accorto ed è sempre più convinto che il figlio sia davvero tenuto sotto ricatto e con la complicità di un impiegato di banca, cerca di scoprire le sue mosse. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

