La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 9 maggio in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 9 maggio dalle 21:20 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 9 maggio in prima serata

Ipek, Azra e Serra mettono in atto un piano contro Guzide, grazie all'aiuto di Bilal, un amico attore di Serra. Il ragazzo si reca allo studio dell'avvocato con il nome di Suat Pakaydin, le chiede aiuto per una causa legata a una grossa eredità e le racconta che il giudice Gazanfer e il cancelliere gli hanno chiesto una tangente di due milioni di dollari. Guzide casca nel tranello e tutta la conversazione viene registrata. Poco prima Yesim aveva sentito Azra parlare al telefono con Ipek e aveva provato a mettere in guardia Guzide, senza successo.

