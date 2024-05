Endless Love, le anticipazioni dell'11 maggio

Nella puntata in onda sabato 11 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Kemal da' un appuntamento nel bosco a Nihan, per comunicarle i suoi sospetti: tutto ciò che fa Emir ha un secondo fine ed è convinto che ci sia il suo zampino nella vicenda che ha portato Ozan a rischiare un'accusa di omicidio. Nihan, per paura di abbandonarsi a false speranze e per scoraggiare Kemal dal portare avanti quelle che ritiene essere inutili ricerche, gli da' la chiavetta USB. Salih, ubriaco, prende a pugni il cancello di casa Soydere urlando minacce scomposte a Ozan e interrompendo una riunione di famiglia. Mentre Kemal cerca in ogni modo di calmare e confortare il suo amico ubriaco, Ozan, messo alle strette dalle accuse, confessa ai genitori di avere bruciato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE