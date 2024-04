Endless Love, le anticipazioni dell'11 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nella puntata in onda giovedì 11 aprile, Nihan è in subbuglio perché Kemal ha traslocato nella villa accanto a quella in cui vive con Emir e gli dichiara ancora una volta il suo amore. Emir, dopo aver appreso la notizia, decide di interrompere immediatamente i rapporti con l'azienda di Kemal con l'intenzione di rispedirlo a lavorare nelle miniere. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

