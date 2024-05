Endless Love, le anticipazioni del 10 maggio in seconda serata

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda venerdì 10 maggio in seconda serata su Canale 5

Nella puntata in onda venerdì 10 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Nihan spiega la dinamica dei fatti avvenuti alla tenuta: Ozan ed Emir erano insieme a due donne e Ozan ha accidentalmente ucciso una delle due con una delle pistole di Emir. Vildan e Leyla hanno un confronto su Onder, l'uomo che le ha fatte allontanare. Emir, dopo essere stato rilasciato, contatta e incontra Zeynep, che poco dopo riceve una chiamata da Kemal, il quale le chiede di raggiugerlo. Nihan si sfoga con i genitori ed esterna il dolore dovuto alla consapevolezza di aver sempre vissuto nella menzogna. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

