Doppio gioco, le anticipazioni dell'ultima puntata

L'ultima puntata di Doppio gioco andrà in onda martedì 17 giugno in prima serata su Canale 5.

Daria (Alessandra Mastronardi) ed Ettore (Simone Liberati) in Doppio gioco

L'ultima puntata di Doppio gioco, la nuova serie tv con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, andrà in onda martedì 17 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni dell'ultima puntata di Doppio gioco.

Doppio gioco, cosa succederà nell'ultima puntata

Le rivelazioni di Longardi sul passato di Gemini pongono Daria di fronte a un dilemma profondo.

Ettore coinvolge Daria in un'operazione per smantellare il Cartello, ma un imprevisto porterà a drammatici sviluppi. Daria aiuterà Gemini nel suo piano di fuga?

Nel video qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi di Doppio gioco.

