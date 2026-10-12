Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci a processo per percosse contro Manuela Bianchi: "Non posso nascondermi dietro un dito"

A Dentro la notizia le parole di Valeria Bartolucci - moglie di Louis Dassilva, assolto lo scorso giugno dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli - dopo il rinvio a giudizio che la porterà a processo a rispondere delle accuse di percosse e minaccia aggravata rivoltale da Manuela Bianchi.

"Diciamo che sono tutto sommato soddisfatta perché sono stata rinviata a giudizio per un fatto che è successo, c'è anche un video", dice Valeria Bartolucci a Gianluigi Nuzzi.

"Non temo il processo - continua la donna - Rispondo di quello che è agli atti, c'è tanto di video, non posso nascondermi dietro un dito. Sono soddisfatta perché sono cadute le accuse di stalking e diffamazione che sono state gonfiate negli ultimi anni".

Chiara Rinaldi, avvocato di Valeria Bartolucci, fa una precisazione in merito alle accuse di cui dovrà rispondere Valeria Bartolucci a processo: "Per percosse si intente una tirata di capelli. Mentre per quanto riguarda la minaccia aggravata è legata a una frase proferita dalla signora Bartolucci: 'Ti levo la luce dagli occhi'. Tutto il resto è stato è stato definito dal giudice non attribuibile alla signora Bartolucci".