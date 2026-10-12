Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci a processo per percosse contro Manuela Bianchi: "Non posso nascondermi dietro un dito"

A Dentro la notizia le parole di Valeria Bartolucci - moglie di Louis Dassilva, assolto lo scorso giugno dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli - dopo il rinvio a giudizio che la porterà a processo a rispondere delle accuse di percosse e minaccia aggravata rivoltale da Manuela Bianchi.
"Diciamo che sono tutto sommato soddisfatta perché sono stata rinviata a giudizio per un fatto che è successo, c'è anche un video", dice Valeria Bartolucci a Gianluigi Nuzzi.
"Non temo il processo - continua la donna - Rispondo di quello che è agli atti, c'è tanto di video, non posso nascondermi dietro un dito. Sono soddisfatta perché sono cadute le accuse di stalking e diffamazione che sono state gonfiate negli ultimi anni".
Chiara Rinaldi, avvocato di Valeria Bartolucci, fa una precisazione in merito alle accuse di cui dovrà rispondere Valeria Bartolucci a processo: "Per percosse si intente una tirata di capelli. Mentre per quanto riguarda la minaccia aggravata è legata a una frase proferita dalla signora Bartolucci: 'Ti levo la luce dagli occhi'. Tutto il resto è stato è stato definito dal giudice non attribuibile alla signora Bartolucci".
"Spero solo che venga fatta giustizia - aveva detto ai microfoni di Dentro la notizia Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, nel riferirsi alle accuse mosse a Valeria Bartolucci - Spero che vengano riconosciute le cose che lei ha fatto contro di me. Tutte le minacce, il fatto che mi abbia malmenato, il fatto che abbia augurato a mia figlia di morire. Tutte cose dette e studiate tutte nei minimi particolari".
Riguardo a come si sente ora, Manuela Bianchi aveva dichiarato: "Mi devo guardare sempre le spalle. Sono impaurita quando sono ovunque, non solo quando mi trovo in via del Ciclamino. Devo continuamente guardarmi le spalle, seguire mia figlia perché ho paura per lei. Questa non è vita".
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