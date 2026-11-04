In collegamento con Dentro la Notizia, insieme al compagno, torna la signora Una, la mamma di Pamela Genini. La donna, provata anche dalle ultime notizie che riguardano la violazione dei sigilli nell'appartamento dove è stata uccisa la figlia, si sfoga in diretta contro Gianluigi Nuzzi, dopo aver sentito parlare dell'ipotesi che a introdursi nell'abitazione possa essere stato un parente della giovane donna assassinata.

"Io me ne vado, prendo e me ne vado - dice Una in diretta dopo aver sentito Gianluigi Nuzzi citare la suddetta ipotesi - Questa è l'ennesima diffamazione, l'ennesima calunnia. Come si permette di dire una cosa del genere? Che è entrato qualcuno dei nostri parenti, ma siamo normali?".

Gianluigi Nuzzi cerca di calmare la mamma di Pamela Genini dicendole: "Una mi perdoni, noi abbiamo riportato, per far sì che lei la possa commentare, un'ipotesi che sta facendo la polizia e che è su tutti i quotidiani. Non è un'idea nostra".

La madre di Pamela controbatte: "Non credo che sia un'ipotesi che proviene dalla polizia, non credo proprio. Lo smentisco assolutamente, anche davanti a voi, non c'è questa ipotesi. Mia figlia e noi parenti veniamo diffamanti tutte le volte in tv, sistematicamente, nonostante siamo le vittime. Non ho parenti ladri che fanno queste cose. Nessuno di noi ha le chiavi dell'appartamento, neanche per sogno".