Noemi Impellizzeri, la lettera della mamma: "Penso alla sofferenza subita negli ultimi momenti della sua vita"

A Dentro la notizia la mamma di Noemi Impellizzeri legge la lettera che ha scritto per Gianluigi Nuzzi nella quale ricorda l'amata figlia, trovata senza vita nella sua casa di Riposto (Catania) il 23 agosto scorso.

"Caro Gianluigi - così inizia la toccante lettera scritta dalla signora Sara Sturiale - sono trascorsi due mesi dalla morte di mia figlia e le lacrime soffocano la mia voce, quindi affido alla penna le mie parole. Non avrò pace finché non si arriverà alla verità. Voglio ringraziarti perché attraverso le tue interviste sono riuscita ad aprirmi e a fornire elementi che forse potranno aiutare gli inquirenti a dare un nome all'assassino di Noemi".

Il pensiero di Sara va anche a quanto avrebbe subito la figlia prima di morire: "Penso alla sofferenza subita negli ultimi momenti della sua vita e questo mi strazia, è un dolore che nessuna madre dovrebbe conoscere e con il quale sono costretta a convivere da quel giorno".