Pamela Genini, l'avvocato dei fratelli: "La famiglia non ha mai avuto le chiavi dell'appartamento"

Dentro la Notizia torna sul caso di Pamela Genini, dopo che nell'appartamento dove la giovane donna è stata uccisa il 14 ottobre 2025 sono stati violati i sigilli. In collegamento con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi Sara Contoli, l'avvocato che rappresenta i fratelli di Pamela Genini. Il legale era presente lo scorso 28 ottobre quando le forze dell'ordine sono entrate nell'abitazione dove viveva Pamela.

"Siamo entrati su ordine della Corte d'Assise perché avevano disposto il dissequestro dell'appartamento a favore della proprietaria - dice l'avvocato dei fratelli di Pamela Genini - Entra prima la scientifica e si rende conto che è tutto buio. La polizia ha poi illuminato tutta la zona a giorno con le luci. La prima sensazione che ho avuto è stata quella di entrare in una casa dove non c'era del semplice disordine, ma era quasi uno stato di soqquadro. C'era sollevato il cassone del letto matrimoniale, le cose all'interno contenute sbattute in parte anche fuori, c'era un grosso copriletto, anche questo quasi buttato fuori. C'era una piccola cabina armadio piena solo di scarpe, c'erano delle scatole aperte in totale disordine, anche tutte spaiate".

Quando Gianluigi Nuzzi chiede se i fratelli di Pamela Genini avevano le chiavi dell'appartamento della giovane uccisa, l'avvocato Sara Contoli risponde: "La famiglia, fratelli e la mamma, assolutamente non hanno mai avuto le chiavi dell'appartamento, neanche quando Pamela era in vita, assolutamente mai, questo me lo riferiscono loro ovviamente".

Il legale chiude dicendo: "Le posso dire con certezza che nell'appartamento non c'erano segni di infrazione sulla porta".