Continuano le ricerche sulla testa di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa lo scorso 14 ottobre dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. Il cadavere di Pamela è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza (Bergamo).

Francesco Dolci, ex e amico di Pamela Genini, è indagato per vilipendio e furto di cadavere. L'uomo parla ai microfoni di Dentro la notizia e commenta le perquisizioni avvenute nella sua proprietà utilizzando anche i cani molecolari: "Non penso che verrò fermato altrimenti sarei stato accompagnato da un carabiniere. Anche oggi non hanno aspettato l'avvocato. I cani molecolari hanno passato anche le case dei miei vicini. Non hanno trovato nulla".