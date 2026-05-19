Continuano le ricerche sulla testa di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa lo scorso 14 ottobre dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. Il cadavere di Pamela è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza (Bergamo).
Francesco Dolci, ex e amico di Pamela Genini, è indagato per vilipendio e furto di cadavere. L'uomo parla ai microfoni di Dentro la notizia e commenta le perquisizioni avvenute nella sua proprietà utilizzando anche i cani molecolari: "Non penso che verrò fermato altrimenti sarei stato accompagnato da un carabiniere. Anche oggi non hanno aspettato l'avvocato. I cani molecolari hanno passato anche le case dei miei vicini. Non hanno trovato nulla".
Francesco Dolci vuole fare un appello alla mamma di Pamela Genini: "Se Pamela fosse viva mi difenderebbe. La mamma questo lo sa benissimo. Ora entriamo in caserma".
A Dentro la Notizia, Patrizia, la madre di Pamela Genini, aveva parlato di un possibile coinvolgimento di Dolci nelle indagini: "Se è indagato, dovrebbe essere interrogato dalla polizia e far capire dove si trova la testa di Pamela. Spero che riusciranno a risalire alla verità. Spero che parli adesso, che dica qualcosa; speriamo che io possa ritrovarla e riuscire a seppellirla, capisci?".
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