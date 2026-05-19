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CRONACA19 maggio 2026

Pamela Genini, parla in diretta Francesco Dolci convocato in caserma: "Non hanno trovato nulla"

Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, parla ai microfoni di Dentro la Notizia mentre si dirige in caserma: "Se Pamela fosse viva mi difenderebbe".
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Continuano le ricerche sulla testa di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa lo scorso 14 ottobre dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. Il cadavere di Pamela è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza (Bergamo).

Francesco Dolci, ex e amico di Pamela Genini, è indagato per vilipendio e furto di cadavere. L'uomo parla ai microfoni di Dentro la notizia e commenta le perquisizioni avvenute nella sua proprietà utilizzando anche i cani molecolari: "Non penso che verrò fermato altrimenti sarei stato accompagnato da un carabiniere. Anche oggi non hanno aspettato l'avvocato. I cani molecolari hanno passato anche le case dei miei vicini. Non hanno trovato nulla".

Pamela Genini, parla l'ex Francesco Dolci
Pamela Genini, parla l'ex Francesco Dolci

Francesco Dolci vuole fare un appello alla mamma di Pamela Genini: "Se Pamela fosse viva mi difenderebbe. La mamma questo lo sa benissimo. Ora entriamo in caserma".

A Dentro la Notizia, Patrizia, la madre di Pamela Genini, aveva parlato di un possibile coinvolgimento di Dolci nelle indagini: "Se è indagato, dovrebbe essere interrogato dalla polizia e far capire dove si trova la testa di Pamela. Spero che riusciranno a risalire alla verità. Spero che parli adesso, che dica qualcosa; speriamo che io possa ritrovarla e riuscire a seppellirla, capisci?".

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