Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 25 al 31 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le trame dal 25 al 31 maggio

Yildiz è rimasta colpita da un uomo particolarmente sfacciato che ha conosciuto in ufficio di nome Kerim. Lo racconta ad Ender, che le consiglia di stargli lontana.



Halit va a prendere a scuola Erim e gli chiede spiegazioni riguardo una busta contenente del denaro che ha trovato nella tasca del suo cappotto. Scopre che il figlio ha venduto la sua chitarra con l'intento di aiutarlo economicamente.



Ender, Kaya e Sahika scoprono che Yigit lavora come lavapiatti nella caffetteria dell'università.



Ender, uscendo di casa, si accorge che la sua auto non parte e accetta un passaggio offertole da Sahika. Durante il tragitto, si verifica un incidente.



Halit, intenzionato a scoprire chi è l'artefice della sua rovina, lascia casa di Sitki, e con la scusa di una perdita in casa, si fa accogliere da Yildiz.



Halit convince Zehra a iniziare un percorso di terapia e agisce segretamente per far felici gli altri figli.

