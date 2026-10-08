Noemi Impellizzeri, Tony Proietto sulle impronte rinvenute: "Non sono mie al cento per cento"

A proposito di questo, Tony Proietto - l'amico che aveva aiutato Noemi Impellizzeri in passato, attualmente l'unico indagato in questo giallo - dichiara a Gianluigi Nuzzi: "Non sono mai salito su quella specie di tettoia, non ci ho messo mai piede né mano. Si può escludere al 100% che quelle impronte siano mie ".

A Dentro la notizia un'ultima ora sul caso di Noemi Impellizzeri , la donna trovata senza vita nella sua abitazione di Riposto (Catania) lo scorso 23 agosto. Nella casa in questione - nella quale sarebbe divampato un incendio - sono state trovate due impronte sul tetto . Una è quella di una scarpa con una suola molto particolare e l'altra è un'impronta palmare di una mano.

Dopo l'intervista a Sara Sturiale, mamma di Noemi, a Dentro la notizia nella quale sosteneva che la figlia e Proietto stessero insieme dopo 13 anni di conoscenza, Tony dichiara: "Lei come mamma sa ben poco. Io Noemi l'ho conosciuta nel 2019, sono tornato dall'Olanda un anno e mezzo fa, quando Noemi conviveva ancora con l'ex compagno".

A proposito di Tony Proietto, la madre di Noemi Impellizzeri ha dichiarato: "Era 13 anni che si frequentavano in amicizia e avevo notato che ultimamente qualcosa era cambiato, ora stavano insieme. In caso, se gli inquirenti lo confermeranno, si tratta di femminicidio".



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