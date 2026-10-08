Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Dentro la Notizia
CRONACA08 ottobre 2026

Noemi Impellizzeri, Tony Proietto sulle impronte rinvenute: "Non sono mie al cento per cento"

A Dentro la notizia interviene Tony Proietto, al momento unico indagato nel caso della morte di Noemi Impellizzeri
Condividi:

A Dentro la notizia un'ultima ora sul caso di Noemi Impellizzeri, la donna trovata senza vita nella sua abitazione di Riposto (Catania) lo scorso 23 agosto. Nella casa in questione - nella quale sarebbe divampato un incendio - sono state trovate due impronte sul tetto. Una è quella di una scarpa con una suola molto particolare e l'altra è un'impronta palmare di una mano.

A proposito di questo, Tony Proietto - l'amico che aveva aiutato Noemi Impellizzeri in passato, attualmente l'unico indagato in questo giallo - dichiara a Gianluigi Nuzzi: "Non sono mai salito su quella specie di tettoia, non ci ho messo mai piede né mano. Si può escludere al 100% che quelle impronte siano mie".

Dopo l'intervista a Sara Sturiale, mamma di Noemi, a Dentro la notizia nella quale sosteneva che la figlia e Proietto stessero insieme dopo 13 anni di conoscenza, Tony dichiara: "Lei come mamma sa ben poco. Io Noemi l'ho conosciuta nel 2019, sono tornato dall'Olanda un anno e mezzo fa, quando Noemi conviveva ancora con l'ex compagno".

A proposito di Tony Proietto, la madre di Noemi Impellizzeri ha dichiarato: "Era 13 anni che si frequentavano in amicizia e avevo notato che ultimamente qualcosa era cambiato, ora stavano insieme. In caso, se gli inquirenti lo confermeranno, si tratta di femminicidio".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche