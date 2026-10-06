Noemi Impellizzeri, i video inediti della casa

Il corpo di Noemi Impellizzeri sarebbe stato ritrovato impiccato , ma tra le ipotesi al vaglio anche quella secondo la quale la 33enne sarebbe stata uccisa e che il presunto assassino possa aver appiccato il fuoco all'ingresso per cancellare le tracce.

Dentro la notizia manda in onda in esclusiva le immagini inedite della casa di Riposto (Catania) dove Noemi Impellizzeri è stata trovata senza vita il 23 agosto scorso. Nei brevi video si vede l'interno dell'abitazione dove sarebbe divampato un incendio , il cui punto d'inizio sarebbe stato localizzato verosimilmente nell'ingresso della casa.

Un'ipotesi, quella del finto suicidio, alla quale crede anche la mamma di Noemi, Sara Sturiale. Dopo aver visto le immagini inedite della casa dopo la morte della figlia, la signora commenta in diretta a Dentro la notizia: "Rivedere quella casa per me è un dolore immenso, non riesco ad avvicinarmi neanche alla porta. Dall'abitazione si potevano avere vari accessi, come ad esempio dalla scala. Penso che l'intento fosse quello di far bruciare Noemi in modo da nascondere delle tracce. Questa abitazione è nostra da 5 generazioni, quindi la conosciamo bene, è facile entrare e uscire, anche con le porte chiuse".

Sara Sturiale parla anche di Tony Proietto, l'amico che aveva aiutato Noemi in passato, attualmente l'unico indagato in questo giallo: "Era 13 anni che si frequentavano in amicizia e avevo notato che ultimamente qualcosa era cambiato, ora stavano insieme. In caso, se gli inquirenti lo confermeranno, si tratta di femminicidio".

