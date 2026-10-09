Noemi Impellizzeri, la sorella Valeria: "Era fragile, chiunque può essersene approfittato"

A Dentro la notizia interviene in diretta Valeria, la sorella di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata senza vita il 23 agosto nella sua abitazione di Riposto. Il corpo era stato rinvenuto impiccato, con un incendio divampato all'ingresso della casa, ma secondo la Procura si tratterebbe di un omicidio seguito da una messinscena.

Con il proseguire delle indagini, sembra che il cerchio si stia stringendo: "Così sembra. Almeno stiamo nella speranza che finalmente si arrivi a una conclusione. È quasi un mese e mezzo che cerchiamo di arrivare alla verità, probabilmente è la strada giusta per arrivarci vicino".

La sorella commenta: "Non c'è una giustificazione esatta per cui tu vuoi decidere di togliere la vita a una persona, quindi qualunque sia stato il motivo, non è così che si risolve una cosa". Ricordando di Noemi, racconta: "Noemi era buona, era una persona probabilmente fragile, diciamo così. Era fragile e quindi chiunque può essersene approfittato".