L'inviata Ilaria Dalle Palle aggiorna sulle condizioni di salute di Daniela Ferrari : “È ricoverata all'ospedale di Vigevano, si trova in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita , anche se non sappiamo ancora quando uscirà. Attendiamo l’arrivo del figlio, Andrea Sempio. Non è in pericolo di vita grazie ai medici che con la lavanda gastrica sono riusciti a evitare il peggio”.

La mamma di Andrea Sempio: "Neanche la morte mi fa paura"

Daniela aveva raccontato il suo malessere e le difficoltà affrontate in questi ultimi mesi a Quarto Grado: “La cosa più grave sono tutte le notizie che escono e poi vengono puntualmente smentite. L’altra cosa più pesante è la parte degli insulti che riceviamo. Poi ci sono alcuni giornalisti sempre fuori dalla parte che ti seguono"

"Siamo come ai domiciliari da più di un anno e mezzo. Neanche la morte mi fa paura sinceramente. Sai quanti messaggi mi sono arrivati con scritto devi morire”, aveva dichiarato con la voce rotta la mamma di Sempio.