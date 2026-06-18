Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, avrebbe tentato il suicidio. A Dentro la notizia si parla dell'ultima notizia sul delitto di Garlasco.
Nella giornata di mercoledì 17 giugno, la mamma di Sempio è stata trasportata d'urgenza in pronto soccorso per un'ingestione eccessiva di farmaci.
L'inviata Ilaria Dalle Palle aggiorna sulle condizioni di salute di Daniela Ferrari: “È ricoverata all'ospedale di Vigevano, si trova in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita, anche se non sappiamo ancora quando uscirà. Attendiamo l’arrivo del figlio, Andrea Sempio. Non è in pericolo di vita grazie ai medici che con la lavanda gastrica sono riusciti a evitare il peggio”.
Daniela aveva raccontato il suo malessere e le difficoltà affrontate in questi ultimi mesi a Quarto Grado: “La cosa più grave sono tutte le notizie che escono e poi vengono puntualmente smentite. L’altra cosa più pesante è la parte degli insulti che riceviamo. Poi ci sono alcuni giornalisti sempre fuori dalla parte che ti seguono"
"Siamo come ai domiciliari da più di un anno e mezzo. Neanche la morte mi fa paura sinceramente. Sai quanti messaggi mi sono arrivati con scritto devi morire”, aveva dichiarato con la voce rotta la mamma di Sempio.
"È colpa mia, gli ho detto io di tenere lo scontrino. Ho rovinato la vita ad Andrea", afferma Daniela Ferrari tra singhiozzi e lacrime in un'intercettazione del 22 ottobre 2025.
In un'altra intercettazione mandata in onda a Dentro la Notizia sentiamo Daniela Ferrari in lacrime mentre parla con Andrea Sempio dopo aver sentito un programma in tv sul caso di Garlasco: “Dicono in televisione che tu sei l’assassino. I tuoi avvocati non si fanno sentire da nessuna parte. È una roba impossibile. Hanno detto che hanno spostato avanti l’orario del delitto di Chiara Poggi. Non possono continuare a fare una cosa del genere”
“Io sono tranquillissimo, è tutto a posto. Stai tranquilla, non succede niente. Sono tutte cazz*** che dicono loro”, dichiara Sempio provando a tranquillizzare sua madre.
Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, si trova attualmente in regime di affidamento in prova e sta cercando di ricostruirsi una vita a Milano. Lavora come contabile e spera in una revisione del processo.
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