La procura di Pavia chiede il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco, e contesta due aggravanti: la crudeltà e i motivi abietti. La notizia arriva in diretta a Dentro la notizia, dove il difensore di Sempio, l'avvocato Liborio Cataliotti, commenta a caldo il capo di imputazione.

"Nulla di imprevisto. L'imputazione mi sembra articolata secondo quelle che erano le aspettative, certo non rosee, ma assolutamente attese", dichiara Cataliotti. Il legale spiega: "Si parla di un'imputazione che è sostanzialmente corrispondente, quanto a reato e quanto ad aggravanti, a quello che era l'avviso di fine indagine e, quanto a dinamica fattuale, corrispondente a quella che è l'ipotesi ricostruttiva fatta dagli inquirenti tramite la perizia medico-legale e tramite la propria BPA. Nulla di nuovo, nulla di inatteso, siamo assolutamente pronti a fronteggiare questa imputazione".