La procura di Pavia chiede il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco, e contesta due aggravanti: la crudeltà e i motivi abietti. La notizia arriva in diretta a Dentro la notizia, dove il difensore di Sempio, l'avvocato Liborio Cataliotti, commenta a caldo il capo di imputazione.
"Nulla di imprevisto. L'imputazione mi sembra articolata secondo quelle che erano le aspettative, certo non rosee, ma assolutamente attese", dichiara Cataliotti. Il legale spiega: "Si parla di un'imputazione che è sostanzialmente corrispondente, quanto a reato e quanto ad aggravanti, a quello che era l'avviso di fine indagine e, quanto a dinamica fattuale, corrispondente a quella che è l'ipotesi ricostruttiva fatta dagli inquirenti tramite la perizia medico-legale e tramite la propria BPA. Nulla di nuovo, nulla di inatteso, siamo assolutamente pronti a fronteggiare questa imputazione".
Prima di un eventuale processo, dovrebbe essere il GUP a stabilire nell'udienza preliminare se gli elementi raccolti dalla procura giustificano il dibattimento. Sui tempi, Cataliotti spiega: "Io penso che l'udienza preliminare si svolgerà l'anno prossimo, per quanto, in ipotesi, a norma di codice, potrebbe addirittura celebrarsi entro fine anno. Ma fisiologicamente, essendo mastodontico il fascicolo, penso che il giudice dell'udienza preliminare necessiterà di tempo per studiarlo, come ne abbiamo abbisognato noi". E aggiunge che il giudice "può incrementare le prove, non è detto che decida sulla base delle sole prove esistenti nel fascicolo".
Proprio a Dentro la notizia, in un'intervista precedente, Sempio aveva parlato del peso dell'inchiesta sulla sua vita: "Anche qualora dovessi essere prosciolto, c'è sicuramente una parte di persone che diranno: ecco, è l'assassino che se l'è cavata".