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CRONACA19 ottobre 2026

Garlasco, Andrea Sempio: "Non riesco neanche immaginarmi ad avere una frequentazione"

A Dentro la notizia un'intervista esclusiva ad Andrea Sempio che parla anche della sua vita privata
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Dentro la notizia torna sul caso caso Garlasco. Nel corso della puntata di lunedì 19 ottobre, la trasmissione condotta da Gianlugi Nuzzi manda in onda un'intervista esclusiva rilasciata da Andrea Sempio, durante la quale parla anche della sua vita privata. "Avere una famiglia un giorno? Un po' è una cosa che sogni, però poi non è che dici: 'Domani voglio farmi una famiglia'. Non riesco neanche immaginarmi, al momento, ad avere una frequentazione. Non è neanche tanto la paura dell'etichetta, ma il fatto che anche quando qualora dovessi essere prosciolto ci sarà sempre una parte di persone che dirà: 'Ecco, quell'assassino se l'è cavata".

Andrea Sempio a Dentro la notizia
Andrea Sempio a Dentro la notizia

Ai microfoni di Dentro la notizia, Andrea Sempio parla anche di come sta vivendo questi ultimi mesi: "Non dormire la notte? Dipende dai momenti, perché ovviamente il giorno in cui dovremo andare in aula la notte prima non si dorme. Peso sulla coscienza no. La paura dell'arresto c'è dal primo giorno, l'ho sempre detto, è un pensiero che tu comunque devi avere. Come si vive con questo pensiero? Si va avanti e via".

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