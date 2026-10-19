Dentro la notizia torna sul caso caso Garlasco. Nel corso della puntata di lunedì 19 ottobre, la trasmissione condotta da Gianlugi Nuzzi manda in onda un'intervista esclusiva rilasciata da Andrea Sempio, durante la quale parla anche della sua vita privata. "Avere una famiglia un giorno? Un po' è una cosa che sogni, però poi non è che dici: 'Domani voglio farmi una famiglia'. Non riesco neanche immaginarmi, al momento, ad avere una frequentazione. Non è neanche tanto la paura dell'etichetta, ma il fatto che anche quando qualora dovessi essere prosciolto ci sarà sempre una parte di persone che dirà: 'Ecco, quell'assassino se l'è cavata".