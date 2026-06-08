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Dentro la Notizia

CRONACA08 giugno 2026

Garlasco, l'avvocato Cataliotti: "La mamma di Sempio ha deposto un alibi al figlio, quella di Stasi no"

A Dentro la Notizia, l'avvocato Liborio Cataliotti condivide la sua opinione sulle dichiarazioni rilasciate dalla mamma di Andrea Sempio e dalla mamma di Alberto Stasi
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Dentro la Notizia torna sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco con le ultime notizie sul caso. Nel corso della puntata di lunedì 8 giugno, interviene Liborio Cataliotti, l'avvocato di Andrea Sempio, che condivide in trasmissione il suo punto di vista sulle dichiarazioni - scritte e video - rilasciate dalla mamma di Andrea Sempio e dalla mamma di Alberto Stasi riguardo ai figli e al caso Garlasco. "La mia è una valutazione processuale, entrambe le signore sono convintissime dell'innocenza dei propri figli, sono assolutamente in buonafede", dichiara il legale nel parlare con Gianluigi Nuzzi.

Caso di Garlasco, l'avvocato Cataliotti
Caso di Garlasco, l'avvocato Cataliotti

"C'è una però differenza - aggiunge l'avvocato Cataliotti - la mamma di Andrea Sempio ha deposto un alibi al figlio, lo ha deposto sotto giuramento. La mamma di Alberto Stasi no. Sottolineo questa differenza perché è una differenza dal punto di vista processuale, perché la madre di Sempio ha un ruolo testimoniale che invece l'altra signora non ha. Non è una differenza di poco conto, non mi interessa se una sia stata più educata nei toni rispetto all'altra".

Le dichiarazioni a Dentro la Notizia di Liborio Cataliotti giungono pochi giorni dopo la messa in onda dall'intervista di Marco Poggi - il fratello di Chiara - rilasciata in esclusiva a Quarto Grado. "Non è facile vedere chi è stato, essere trasformato in un sicuro innocente, in una vittima. Quello ovviamente è difficile da accettare. Non abbiamo mai avuto nessun contatto con lui, non ci ha mai scritto", ha dichiarato Marco Poggi a proposito di Alberto Stasi.

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