Dentro la Notizia torna sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco con le ultime notizie sul caso. Nel corso della puntata di lunedì 8 giugno, intervien e Liborio Cataliotti, l'avvocato di Andrea Sempio , che condivide in trasmissione il suo punto di vista sulle dichiarazioni - scritte e video - rilasciate dalla mamma di Andrea Sempio e dalla mamma di Alberto Stasi riguardo ai figli e al caso Garlasco. "La mia è una valutazione processuale, entrambe le signore sono convintissime dell'innocenza dei propri figli, sono assolutamente in buonafede", dichiara il legale nel parlare con Gianluigi Nuzzi.

"C'è una però differenza - aggiunge l'avvocato Cataliotti - la mamma di Andrea Sempio ha deposto un alibi al figlio, lo ha deposto sotto giuramento. La mamma di Alberto Stasi no. Sottolineo questa differenza perché è una differenza dal punto di vista processuale, perché la madre di Sempio ha un ruolo testimoniale che invece l'altra signora non ha. Non è una differenza di poco conto, non mi interessa se una sia stata più educata nei toni rispetto all'altra".

Le dichiarazioni a Dentro la Notizia di Liborio Cataliotti giungono pochi giorni dopo la messa in onda dall'intervista di Marco Poggi - il fratello di Chiara - rilasciata in esclusiva a Quarto Grado. "Non è facile vedere chi è stato, essere trasformato in un sicuro innocente, in una vittima. Quello ovviamente è difficile da accettare. Non abbiamo mai avuto nessun contatto con lui, non ci ha mai scritto", ha dichiarato Marco Poggi a proposito di Alberto Stasi.

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