"Li vorrei abbracciare. È l’unica cosa che mi viene per poterlo esprimere, perché non è una cosa che tu puoi dire a parole". Andrea Sempio parla così dei genitori di Chiara Poggi in un’intervista esclusiva a Dentro la notizia, dopo averli visti a Verissimo.

"È comunque pesante, perché sono comunque persone che io conosco. Non voglio che sembri una cosa di pietà", spiega.

Sempio racconta anche la prima volta in cui è rientrato nella villetta dei Poggi dopo il delitto di Garlasco. Era un’occasione con il gruppo di amici: "C’è un primo impatto molto forte, perché comunque tu rivedi la casa, però hai in testa anche le immagini che hai visto ai tempi in televisione di come era ridotta".