"Li vorrei abbracciare. È l’unica cosa che mi viene per poterlo esprimere, perché non è una cosa che tu puoi dire a parole". Andrea Sempio parla così dei genitori di Chiara Poggi in un’intervista esclusiva a Dentro la notizia, dopo averli visti a Verissimo.
"È comunque pesante, perché sono comunque persone che io conosco. Non voglio che sembri una cosa di pietà", spiega.
Sempio racconta anche la prima volta in cui è rientrato nella villetta dei Poggi dopo il delitto di Garlasco. Era un’occasione con il gruppo di amici: "C’è un primo impatto molto forte, perché comunque tu rivedi la casa, però hai in testa anche le immagini che hai visto ai tempi in televisione di come era ridotta".
Nonostante Sempio abbia sempre respinto le accuse, l’indagine sta avendo un impatto importante nella sua vita: "Farti una vita normale non è così semplice, anche solo per uscire di casa". Sempre a Dentro la notizia, l'uomo aveva dichiarato: "Non riesco neanche immaginarmi, al momento, ad avere una frequentazione".