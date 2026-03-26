Famiglia nel bosco, le regole di vita di Catherine: "Tu hai il potere"

Dentro la notizia torna ad occuparsi delle ultime notizie sulla famiglia nel bosco. In attesa del 21 aprile, la data fissata per il reclamo in appello contro l'allontanamento dei bambini e l'espulsione della madre dalla casa famiglia di Vasto, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi porta alla luce il libro di Catherine Birmingham, che potrebbe aiutare a comprendere la filosofia alla base delle scelte della coppia.
Si tratta di Ride for Life (Cavalca per la vita), un manoscritto pubblicato nel 2008 che, pur nascendo come manuale di equitazione, si configurerebbe come un vero e proprio percorso spirituale applicabile alla vita quotidiana di Catherine Birmingham e Nathan, la coppia che ha vissuto per anni in modo nomade con i tre figli lontano dalla società convenzionale.
Tra i principi contenuti nel volume troviamo: "Non perdere mai di vista ciò che vuoi raggiungere. Tu hai il potere". Catherine poi scrive: "Non avere paura di commettere errori. Gli errori fanno parte dell'apprendimento". E ancora, sulla resilienza: "Se puoi farlo una volta, puoi farlo di nuovo e diventerà più facile".
La donna usa la metafora del cavallo come estensione dell'essere umano: "Il cavallo riflette l'immagine di chi lo cavalca. Il cavallo è un'estensione del tuo corpo. Voi due siete fatti della stessa sostanza della materia". Una visione che rispecchierebbe la scelta di crescere i figli in connessione con la natura.
Di fronte a Palazzo Giustiniani, Catherine e Nathan Birmingham hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, ringraziando chi li sta sostenendo. Nonostante le accuse di aver vissuto ai margini delle regole, i coniugi hanno dichiarato di essere "sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole. Non abbiamo mai giudicato, litigato, né abbiamo mai instillato nei nostri bambini odio sfiducia nei leader e nelle autorità giuridiche e istituzionali intorno a noi. Abbiamo scelto la nostra vita in maniera chiara e cosciente, forte dei nostri viaggi, della nostra educazione e delle nostre esperienze".
Catherine continua: "Ciò che Nathan e io siamo venuti ad offrire qui oggi era la nostra verità e il nostro continuo impegno ad essere quei genitori responsabili, rispettosi e amorevoli che siamo. E con questa verità, nel dolore più insopportabile, siamo venuti qui a tendere una mano, a chiedere di essere ascoltati e a chiedere di tornare ad essere di nuovo una famiglia"
Dopo essere stata espulsa dalla casa famiglia di Vasto, Catherine ha vissuto venti giorni di separazione totale dai tre figli, dichiarandosi "distrutta" dal dolore.