Famiglia nel bosco, le regole di vita di Catherine: "Tu hai il potere"

Catherine Birmingham

Tra i principi contenuti nel volume troviamo: "Non perdere mai di vista ciò che vuoi raggiungere. Tu hai il potere ". Catherine poi scrive: "Non avere paura di commettere errori. Gli errori fanno parte dell'apprendimento ". E ancora, sulla resilienza : "Se puoi farlo una volta, puoi farlo di nuovo e diventerà più facile".

Di fronte a Palazzo Giustiniani, Catherine e Nathan Birmingham hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, ringraziando chi li sta sostenendo. Nonostante le accuse di aver vissuto ai margini delle regole, i coniugi hanno dichiarato di essere "sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole. Non abbiamo mai giudicato, litigato, né abbiamo mai instillato nei nostri bambini odio sfiducia nei leader e nelle autorità giuridiche e istituzionali intorno a noi. Abbiamo scelto la nostra vita in maniera chiara e cosciente, forte dei nostri viaggi, della nostra educazione e delle nostre esperienze".

Catherine continua: "Ciò che Nathan e io siamo venuti ad offrire qui oggi era la nostra verità e il nostro continuo impegno ad essere quei genitori responsabili, rispettosi e amorevoli che siamo. E con questa verità, nel dolore più insopportabile, siamo venuti qui a tendere una mano, a chiedere di essere ascoltati e a chiedere di tornare ad essere di nuovo una famiglia"

Dopo essere stata espulsa dalla casa famiglia di Vasto, Catherine ha vissuto venti giorni di separazione totale dai tre figli, dichiarandosi "distrutta" dal dolore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE