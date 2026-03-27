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IL CASO27 marzo 2026

Famiglia nel bosco, parla la nonna Pauline: "Hanno separato i loro genitori come se fosse un divorzio. Non è giusto"

A Dentro la notizia viene mostrata l'intervista a Pauline, madre di Catherine Birmingham, giunta dall'Australia per sostenere la battaglia legale della figlia e rivedere i nipoti
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Nonna Pauline, madre di Catherine Birmingham, parla a Dentro la notizia per difendere la figlia e il genero Nathan Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco: "La verità è che sono dei buoni genitori. Non c'è nulla di sbagliato. I loro bambini stanno bene, sono felici e tutto il resto. Quindi speriamo che tornino a casa prima di andarcene".

Pauline è giunta dall'Australia insieme all'altra figlia Rachael per sostenere la battaglia legale della famiglia. Catherine e Nathan vivevano con i loro tre figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, in un casolare rurale a Palmoli, in Abruzzo, praticando l'unschooling e uno stile di vita a stretto contatto con la natura. Dal 20 novembre 2024, il tribunale ha disposto l'allontanamento dei minori e la sospensione della potestà genitoriale. Un'ordinanza del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila ha disposto anche la separazione dei bambini dalla madre.

La nonna dei bambini della famiglia nel boscoLa nonna dei bambini della famiglia nel bosco

Pauline commenta: "Nella mia testa io vedo che loro avevano un legame, una famiglia felice. Ora loro non hanno nulla e hanno separato i loro genitori come se fosse un divorzio. Non è giusto".

Pauline parla del distacco dai bambini: "I bambini hanno iniziato a farmi le coccole. È molto difficile lasciarli. Molto difficile". Poi aggiunge: "Io penso che siano dei bravi bambini, ma in ognuno di noi c'è del bene e del male, perché altrimenti mentirei se dicessi che sono perfetti. Per me loro lo sono. Erano dei bambini perfetti. Io li amo ancora di più, tutti loro".

I legali della famiglia avrebbero impugnato il provvedimento di allontanamento dalla madre. La prossima scadenza giudiziaria sarebbe fissata per il 21 aprile, data del reclamo in appello contro i provvedimenti del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila.

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