Nonna Pauline, madre di Catherine Birmingham, parla a Dentro la notizia per difendere la figlia e il genero Nathan Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco: "La verità è che sono dei buoni genitori. Non c'è nulla di sbagliato. I loro bambini stanno bene, sono felici e tutto il resto. Quindi speriamo che tornino a casa prima di andarcene".

Pauline è giunta dall'Australia insieme all'altra figlia Rachael per sostenere la battaglia legale della famiglia. Catherine e Nathan vivevano con i loro tre figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, in un casolare rurale a Palmoli, in Abruzzo, praticando l'unschooling e uno stile di vita a stretto contatto con la natura. Dal 20 novembre 2024, il tribunale ha disposto l'allontanamento dei minori e la sospensione della potestà genitoriale. Un'ordinanza del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila ha disposto anche la separazione dei bambini dalla madre.