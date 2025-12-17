Famiglia nel bosco, i servizi sociali: "Bimbi incuriositi dal box doccia"

IL CASO 17 dicembre 2025

A Dentro la notizia si torna sul caso della famiglia nel bosco. La relazione dei servizi sociali: "Uno dei fratelli ha dimostrato timore nei confronti del soffione della doccia"

Nathan Trevallion

Nel corso dell’udienza, la difesa avrebbe cercato di smantellare l’impianto accusatorio del Tribunale dei Minori che aveva portato alla sospensione della responsabilità genitoriale della coppia formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La strategia difensiva punterebbe a dimostrare l’infondatezza delle motivazioni, a partire dall’ipotesi di isolamento dei figli. Sarebbero stati allegati libretti vaccinali e fotografie che ritrarrebbero i bambini sorridenti e in compagnia, nel tentativo di ribaltare l’idea di una presunta inadeguatezza genitoriale. I genitori continuerebbero a mostrare piena collaborazione con le istituzioni. Avrebbero accettato anche la presenza di un insegnante a domicilio. Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali

La relazione dei servizi sociali sui bambini della famiglia nel bosco

Dentro la notizia dà conto della relazione dei servizi sociali. Nel documento si legge testualmente: "Gli operatori sono riusciti a fare la doccia ai bambini soltanto nella serata del secondo giorno di collocamento. Erano molto incuriositi dal box doccia e, in particolar modo, uno dei fratelli ha dimostrato timore nei confronti del soffione della doccia". Famiglia nel bosco, la versione dei bambini