Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
IL CASO17 dicembre 2025

Famiglia nel bosco, i servizi sociali: "Bimbi incuriositi dal box doccia"

A Dentro la notizia si torna sul caso della famiglia nel bosco. La relazione dei servizi sociali: "Uno dei fratelli ha dimostrato timore nei confronti del soffione della doccia"
Condividi:
Nathan TrevallionNathan Trevallion

Dentro la notizia torna a occuparsi delle ultime novità sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco, dopo l’udienza davanti alla Corte d’Appello dell’Aquila che si sarebbe conclusa con una fumata nera.

I giudici si riserverebbero di decidere entro il 27 gennaio, rinviando ancora il possibile ricongiungimento familiare, atteso dai genitori prima di Natale.

Famiglia nel bosco, l'udienza per il ritorno dei bambini entro Natale

Nel corso dell’udienza, la difesa avrebbe cercato di smantellare l’impianto accusatorio del Tribunale dei Minori che aveva portato alla sospensione della responsabilità genitoriale della coppia formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

La strategia difensiva punterebbe a dimostrare l’infondatezza delle motivazioni, a partire dall’ipotesi di isolamento dei figli. Sarebbero stati allegati libretti vaccinali e fotografie che ritrarrebbero i bambini sorridenti e in compagnia, nel tentativo di ribaltare l’idea di una presunta inadeguatezza genitoriale.

I genitori continuerebbero a mostrare piena collaborazione con le istituzioni. Avrebbero accettato anche la presenza di un insegnante a domicilio.

Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali

La relazione dei servizi sociali sui bambini della famiglia nel boscoLa relazione dei servizi sociali sui bambini della famiglia nel bosco

Dentro la notizia dà conto della relazione dei servizi sociali. Nel documento si legge testualmente: "Gli operatori sono riusciti a fare la doccia ai bambini soltanto nella serata del secondo giorno di collocamento. Erano molto incuriositi dal box doccia e, in particolar modo, uno dei fratelli ha dimostrato timore nei confronti del soffione della doccia".

Famiglia nel bosco, la versione dei bambini

Accanto a questa versione, a Dentro la notizia vengono lette anche le parole dei bambini, che raccontano la loro quotidianità nella casa nel bosco, una dimora in pietra che chiamano "Amilia".

I minori parlano di una famiglia molto unita: "Dormiamo tutti insieme in una camera, ognuno nel proprio letto" e avrebbero trascorso il tempo insieme, giocando all’aperto, coltivando l’orto e occupandosi degli animali.

L’istruzione sarebbe avvenuta tramite educazione domiciliare: "A me piace così, non mi piacerebbe andare a scuola con altri bambini". Nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, nelle scorse puntate aveva parlato anche il dirigente scolastico dell'istituto scolastico paritario di Brescia, che aveva confermato l’idoneità della bambina al passaggio alla terza elementare.

Tornando alla testimonianza dei bambini, questi raccontano che la dieta sarebbe stata vegana e basata soprattutto su alimenti autoprodotti: "Ci piace molto il cibo che mangiamo".

I contatti con i parenti all’estero sarebbero avvenuti tramite videochiamate, mentre l’uso della tecnologia sarebbe stato limitato a favore dei rapporti con i vicini e dei giochi con altri bambini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video