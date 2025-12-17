Famiglia nel bosco, i servizi sociali: "Bimbi incuriositi dal box doccia"

Dentro la notizia torna a occuparsi delle ultime novità sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco, dopo l’udienza davanti alla Corte d’Appello dell’Aquila che si sarebbe conclusa con una fumata nera.
I giudici si riserverebbero di decidere entro il 27 gennaio, rinviando ancora il possibile ricongiungimento familiare, atteso dai genitori prima di Natale.
Nel corso dell’udienza, la difesa avrebbe cercato di smantellare l’impianto accusatorio del Tribunale dei Minori che aveva portato alla sospensione della responsabilità genitoriale della coppia formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.
La strategia difensiva punterebbe a dimostrare l’infondatezza delle motivazioni, a partire dall’ipotesi di isolamento dei figli. Sarebbero stati allegati libretti vaccinali e fotografie che ritrarrebbero i bambini sorridenti e in compagnia, nel tentativo di ribaltare l’idea di una presunta inadeguatezza genitoriale.
I genitori continuerebbero a mostrare piena collaborazione con le istituzioni. Avrebbero accettato anche la presenza di un insegnante a domicilio.
Dentro la notizia dà conto della relazione dei servizi sociali. Nel documento si legge testualmente: "Gli operatori sono riusciti a fare la doccia ai bambini soltanto nella serata del secondo giorno di collocamento. Erano molto incuriositi dal box doccia e, in particolar modo, uno dei fratelli ha dimostrato timore nei confronti del soffione della doccia".
Accanto a questa versione, a Dentro la notizia vengono lette anche le parole dei bambini, che raccontano la loro quotidianità nella casa nel bosco, una dimora in pietra che chiamano "Amilia".
I minori parlano di una famiglia molto unita: "Dormiamo tutti insieme in una camera, ognuno nel proprio letto" e avrebbero trascorso il tempo insieme, giocando all’aperto, coltivando l’orto e occupandosi degli animali.
L’istruzione sarebbe avvenuta tramite educazione domiciliare: "A me piace così, non mi piacerebbe andare a scuola con altri bambini". Nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, nelle scorse puntate aveva parlato anche il dirigente scolastico dell'istituto scolastico paritario di Brescia, che aveva confermato l’idoneità della bambina al passaggio alla terza elementare.
Tornando alla testimonianza dei bambini, questi raccontano che la dieta sarebbe stata vegana e basata soprattutto su alimenti autoprodotti: "Ci piace molto il cibo che mangiamo".
I contatti con i parenti all’estero sarebbero avvenuti tramite videochiamate, mentre l’uso della tecnologia sarebbe stato limitato a favore dei rapporti con i vicini e dei giochi con altri bambini.