Famiglia nel bosco, il dirigente scolastico: "Bambina idonea alla terza elementare"

A Dentro la notizia parla il dirigente scolastico dell’istituto paritario di Brescia che dichiara l’idoneità alla terza elementare della figlia maggiore della famiglia nel bosco, una decisione che sarebbe avvenuta dopo le affermazioni della tutrice sulla presunta incapacità della bambina di scrivere il proprio nome.

Il dirigente chiarisce innanzitutto l’approccio adottato nella valutazione: "Non tutti i bambini sono allo stesso livello e quindi noi abbiamo ritenuto che comunque per la terza elementare sicuramente andrà seguita, andrà potenziato il suo percorso". Precisa però che il giudizio va inserito nel contesto corretto: "Per quello che abbiamo visto, per come ha risposto anche alle interrogazioni, abbiamo riscontrato chi sia idonea al passaggio della terza".