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PROGRAMMI07 settembre 2026

Dentro la notizia, da lunedì 7 settembre su Canale 5

Dentro la notizia, da lunedì 7 settembre riparte il programma condotto da Gianluigi Nuzzi dalle 16:45 su Canale 5
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Da lunedì 7 settembre, alle ore 16.45 su Canale 5, torna Dentro la notizia, il programma di approfondimento pomeridiano targato Videonews condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì.

Gianluigi Nuzzi
Gianluigi Nuzzi

Anche in questa stagione, attraverso i collegamenti con gli inviati, tanti documenti inediti e testimonianze esclusive, la trasmissione racconterà e approfondirà i principali fatti di cronaca e di attualità del nostro Paese.

Tra i casi al centro del primo appuntamento, il giallo di Pietracatella, il femminicidio di Lorena Isceri e la morte di Noemi Impellizzeri, la trentatreenne trovata senza vita nella propria abitazione nel Catanese.

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