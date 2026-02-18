Bimbo trapiantato, l'avvocato: "Non è più operabile, è finito il momento della speranza"

Il piccolo Domenico, il bambino di due anni al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato durante il trasporto, non è operabile secondo quanto stabilito dal comitato di esperti convocato al Monaldi di Napoli. Il padre e l'avvocato della famiglia parlano per la prima volta a Dentro la notizia.

L'avvocato Petruzzi conferma il verdetto degli esperti: "Non è più operabile. Vengono da tutta Italia i maggiori esperti, non abbiamo motivo di contraddire questo team, in ogni caso però dobbiamo vedere un attimo la documentazione, la relazione".

La mamma, che fino al giorno prima non aveva perso le speranze, sarebbe rimasta costantemente vicino al figlio: "Oggi la mamma è stata nel reparto, è stata dentro prima, dopo, durante, poi è uscita, è rientrata".

L'avvocato rivela che oggi erano presenti anche gli ispettori all'ospedale e che la mamma avrebbe incontrato il presidente Fico: "Gli ha chiesto scusa, anche se non è colpa sua, gli ha chiesto scusa e che faranno giustizia". Sarebbe arrivato anche l'Arcivescovo Metropolita Battaglia per pregare con la mamma.